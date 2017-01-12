Випуск новин за 23:00: Прогнози економістів. Погіршення погодних умов
Випуск новин 00:22, сьогодні 18 Читать новость на русском
У випуску новин 11 січня за 23:00 – Погано, але краще ніж у 2016 році: такий прогноз роблять економісти на цей рік.
Також у випуску:
Барак Обама в останнє виступив перед американцями в якості президента Сполучених Штатів.
Нісенітниця про яку не потрібно було писати. Так Дональд Трамп назвав скандальну доповідь про начебто його зв'язки з Росією і компромат Кремля на нього.
Під час прес-конференції Дональд Трамп також визнав причетність Росії до кібератак на США.
Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов.
Джерело: 24 Канал
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