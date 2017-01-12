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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Випуск новин за 23:00: Прогнози економістів. Погіршення погодних умов

Випуск новин 00:22, сьогодні 18 Читать новость на русском
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У випуску новин 11 січня за 23:00 – Погано, але краще ніж у 2016 році: такий прогноз роблять економісти на цей рік.

Також у випуску:

Барак Обама в останнє виступив перед американцями в якості президента Сполучених Штатів.

Нісенітниця про яку не потрібно було писати. Так Дональд Трамп назвав скандальну доповідь про начебто його зв'язки з Росією і компромат Кремля на нього.

Під час прес-конференції Дональд Трамп також визнав причетність Росії до кібератак на США.

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов.

Теги: Випуск новин Дональд Трамп Барак Обама США Надія Савченко Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
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