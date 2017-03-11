Випуск новин за 23:00: Протиправна "націоналізація". Московське керівництво "Сбербанку"
Випуск новин 00:31, сьогодні 29 Читать новость на русском
У випуску новин 10 березня станом на 23:00 – запровадження російського рубля і так звана "націоналізація" на окупованому Донбасі визнали протиправними.
Також у випуску:
Печерський суд столиці переніс обрання запобіжного заходу колишньому генконсулу Грузії в Україні Теймуразу Нішніанідзе на завтра.
Скандалом довкола переслідування екс-очільниці Одеської митниці Юлії Марушевської зацікавилися провідні світові ЗМІ.
Українку Еліну Світоліну визнали найкращою тенісисткою світу у лютому.
Українська дирекція "Сбербанку" відхрещується від рішень своїх власників у Москві.
Джерело: 24 Канал
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