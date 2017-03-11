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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Випуск новин за 23:00: Протиправна "націоналізація". Московське керівництво "Сбербанку"

Випуск новин 00:31, сьогодні 29 Читать новость на русском

У випуску новин 10 березня станом на 23:00 – запровадження російського рубля і так звана "націоналізація" на окупованому Донбасі визнали протиправними.

Також у випуску:

Печерський суд столиці переніс обрання запобіжного заходу колишньому генконсулу Грузії в Україні Теймуразу Нішніанідзе на завтра.

Скандалом довкола переслідування екс-очільниці Одеської митниці Юлії Марушевської зацікавилися провідні світові ЗМІ.

Українку Еліну Світоліну визнали найкращою тенісисткою світу у лютому.

Українська дирекція "Сбербанку" відхрещується від рішень своїх власників у Москві.

Теги: Випуск новин Теніс Юлія Марушевська Банки
Джерело: 24 Канал
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