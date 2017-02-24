Випуск новин за 23:00: Рада не призначила аудитора для НАБУ. День Криму в парламенті

У випуску новин 23 лютого станом на 23:00, – Рада зі скандалом провалила призначення "аудитора" для НАБУ. У Верховній Раді провели день Криму. На ярмарку збирали гроші для заарештованих на півострові активістів та скаржилися на ОБСЄ.

Також у випуску: У Києві прем’єра мюзиклу "Жив собі пес". Чому втік один із фігурантів газової справи Онищенка. Народні обранці відвідали блокаду Донбасу. Дмитра Фірташа знову затримали у Відні. Арештовані в окупованому Сімферополі кримські татари не виходять на зв'язок. Зниклого нардепа від БПП Олексія Гончаренка знайшли. У Києві пройшов протест працівників культури.

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