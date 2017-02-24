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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Випуск новин за 23:00: Рада не призначила аудитора для НАБУ. День Криму в парламенті

Випуск новин 00:19, сьогодні 25 Читать новость на русском

У випуску новин 23 лютого станом на 23:00, – Рада зі скандалом провалила призначення "аудитора" для НАБУ. У Верховній Раді провели день Криму. На ярмарку збирали гроші для заарештованих на півострові активістів та скаржилися на ОБСЄ.

Також у випуску:

У Києві прем’єра мюзиклу "Жив собі пес".

Чому втік один із фігурантів газової справи Онищенка.

Народні обранці відвідали блокаду Донбасу.

Дмитра Фірташа знову затримали у Відні.

Арештовані в окупованому Сімферополі кримські татари не виходять на зв'язок.

Зниклого нардепа від БПП Олексія Гончаренка знайшли.

У Києві пройшов протест працівників культури.

Теги: Випуск новин Новини Криму Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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