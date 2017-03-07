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РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ СУД УКРАЇНА - РОСІЯ
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РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ СУД УКРАЇНА - РОСІЯ

Випуск новин за 23:00: Російські хакери. "Насіріада" триває вже 4 добу

Випуск новин 00:26, сьогодні 52 Читать новость на русском

У випуску новин 6 березня за 23:00 – вибори у США вже давно закінчилися, а російські хакери ніяк не вгамуються.

Також у випуску:

У казахській Алматі єнот заліз у будинок і помив там увесь брудний посуд.

І завтра слово у Міжнародному суді ООН дадуть Росії.

Судова тяганина із обранням запобіжного заходу головному фіскалу країни Роману Насірову триває вже 4 добу.

Теги: Затримання Насірова Випуск новин світ тварин ООН хакери
Джерело: 24 Канал
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