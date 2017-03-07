Випуск новин за 23:00: Російські хакери. "Насіріада" триває вже 4 добу

У випуску новин 6 березня за 23:00 – вибори у США вже давно закінчилися, а російські хакери ніяк не вгамуються.

Також у випуску: У казахській Алматі єнот заліз у будинок і помив там увесь брудний посуд. І завтра слово у Міжнародному суді ООН дадуть Росії. Судова тяганина із обранням запобіжного заходу головному фіскалу країни Роману Насірову триває вже 4 добу.

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