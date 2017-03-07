Випуск новин за 23:00: Російські хакери. "Насіріада" триває вже 4 добу
Випуск новин 00:26, сьогодні 52 Читать новость на русском
У випуску новин 6 березня за 23:00 – вибори у США вже давно закінчилися, а російські хакери ніяк не вгамуються.
Також у випуску:
У казахській Алматі єнот заліз у будинок і помив там увесь брудний посуд.
І завтра слово у Міжнародному суді ООН дадуть Росії.
Судова тяганина із обранням запобіжного заходу головному фіскалу країни Роману Насірову триває вже 4 добу.
Джерело: 24 Канал
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