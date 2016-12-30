Випуск новин за 23:00: Російських дипломатів вигнали з США. Жахливе вбивство під Одесою
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У випуску новин 29 грудня станом на 23:00 – через утиски американських дипломатів, США вирішили вигнати з країни усіх дипломатів Росії.
Також у випуску:
В Овідополі, що на Одещині, чоловік убив матір та її доньку, відрізав їм голови, після чого підпалив будинок, аби приховати злочин.
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Джерело: 24 Канал
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