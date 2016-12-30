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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 23:00: Російських дипломатів вигнали з США. Жахливе вбивство під Одесою

Випуск новин 00:05, сьогодні 44 Читать новость на русском
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У випуску новин 29 грудня станом на 23:00 – через утиски американських дипломатів, США вирішили вигнати з країни усіх дипломатів Росії.

Також у випуску:

В Овідополі, що на Одещині, чоловік убив матір та її доньку, відрізав їм голови, після чого підпалив будинок, аби приховати злочин.

Україна в якості акту доброї волі передала бойовикам 15 засуджених за сепаратизм.

У Києві під час пожежі загинули четверо дітей.

 

Теги: США Новини Росії Випуск новин Санкції Кримінал
Джерело: 24 Канал
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