Випуск новин за 23:00: Російських дипломатів вигнали з США. Жахливе вбивство під Одесою

У випуску новин 29 грудня станом на 23:00 – через утиски американських дипломатів, США вирішили вигнати з країни усіх дипломатів Росії.

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Україна в якості акту доброї волі передала бойовикам 15 засуджених за сепаратизм.

У Києві під час пожежі загинули четверо дітей.