Випуск новин за 23:00: Що стало причиною смерті солдата на полігоні. Росія без Roshen
У випуску новин 20 січня за 22:00 годину – загинув не на війні, а на полігоні: що стало причиною смерті солдата-строковика на полігоні «Широкий лан», що на Миколаївщині. Корпорація Roshen закриває фабрику у російському Липецьку.
Також у випуску:
Трамп у червоній краватці, Меланія схожа на Джекі Кеннеді, і все на фоні криків «Ганьба!» – як пройшла інавгурація нового Президента США.
Автобус з пасажирами бойовики обстріляли на Донеччині: чи є жертви.
На Львівщині у пункті пропуску "Краківець" знайшли мертвим прикордонника.
"Наш Крим" – Інститут національної пам’яті спростовує російські міфи про півострів.
Сесія Ради закінчилась порожнім залом: куди ділись депутати.
У Сумах у маршрутці вибухнули газові балони, машина згоріла дотла.
Масово впали та віджались: навіщо патрульні Дніпра влаштували публічне тренування.
Дональд Трамп підписав перші розпорядження.
Коментарі