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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 23:00: Що стало причиною смерті солдата на полігоні. Росія без Roshen

Випуск новин 00:37, сьогодні 18 Читать новость на русском
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У випуску новин 20 січня за 22:00 годину – загинув не на війні, а на полігоні: що стало причиною смерті солдата-строковика на полігоні «Широкий лан», що на Миколаївщині. Корпорація Roshen закриває фабрику у російському Липецьку.

Також у випуску:

Трамп у червоній краватці, Меланія схожа на Джекі Кеннеді, і все на фоні криків «Ганьба!» – як пройшла інавгурація нового Президента США.

Автобус з пасажирами бойовики обстріляли на Донеччині: чи є жертви.

На Львівщині у пункті пропуску "Краківець" знайшли мертвим прикордонника.

"Наш Крим" – Інститут національної пам’яті спростовує російські міфи про півострів.

Сесія Ради закінчилась порожнім залом: куди ділись депутати.

У Сумах у маршрутці вибухнули газові балони, машина згоріла дотла.

Масово впали та віджались: навіщо патрульні Дніпра влаштували публічне тренування.

Дональд Трамп підписав перші розпорядження.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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