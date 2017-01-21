Випуск новин за 23:00: Що стало причиною смерті солдата на полігоні. Росія без Roshen

У випуску новин 20 січня за 22:00 годину – загинув не на війні, а на полігоні: що стало причиною смерті солдата-строковика на полігоні «Широкий лан», що на Миколаївщині. Корпорація Roshen закриває фабрику у російському Липецьку.

Також у випуску: Трамп у червоній краватці, Меланія схожа на Джекі Кеннеді, і все на фоні криків «Ганьба!» – як пройшла інавгурація нового Президента США. Автобус з пасажирами бойовики обстріляли на Донеччині: чи є жертви. На Львівщині у пункті пропуску "Краківець" знайшли мертвим прикордонника. "Наш Крим" – Інститут національної пам’яті спростовує російські міфи про півострів. Сесія Ради закінчилась порожнім залом: куди ділись депутати. У Сумах у маршрутці вибухнули газові балони, машина згоріла дотла. Масово впали та віджались: навіщо патрульні Дніпра влаштували публічне тренування. Дональд Трамп підписав перші розпорядження.

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