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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Випуск новин за 23:00: Штормове попередження на Одещині. Посилення санкцій проти Росії

Випуск новин 23:56, 10 січня 77 Читать новость на русском
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У випуску новин 10 січня за 23:00 – Через загострення погодних умов, вже з опівночі на більшості доріг Одеської області повністю перекриють рух. Росію хочуть покарати за спроби вплинути на президентські вибори у США.

Також у випуску:

В Івано-Франківську триває різдвяний фестиваль.

Сильні морози в Україні відступають, а люди оговтуються від їхніх наслідків.

На Львівщині підірвали пам’ятник польським громадянам, які загинули у 1944-му році.

В Україні вийшов перший трейлер пригодницького фільму-фентезі "Сторожова Застава".

Теги: Одеса Негода в Україні Випуск новин Санкції
Джерело: 24 Канал
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