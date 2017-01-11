Випуск новин за 23:00: Штормове попередження на Одещині. Посилення санкцій проти Росії

У випуску новин 10 січня за 23:00 – Через загострення погодних умов, вже з опівночі на більшості доріг Одеської області повністю перекриють рух. Росію хочуть покарати за спроби вплинути на президентські вибори у США.

Також у випуску: В Івано-Франківську триває різдвяний фестиваль. Сильні морози в Україні відступають, а люди оговтуються від їхніх наслідків. На Львівщині підірвали пам’ятник польським громадянам, які загинули у 1944-му році. В Україні вийшов перший трейлер пригодницького фільму-фентезі "Сторожова Застава".

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