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Випуск новин за 23:00: Справа луцького мера. Обшуки на вертолітному майданчику Януковича
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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 23:00: Справа луцького мера. Обшуки на вертолітному майданчику Януковича

Випуск новин 00:15, сьогодні 31 Читать новость на русском

У випуску новин 1 березня на 23:00 – мер Луцька помер, але досі на посаді. Як і чому таке можливо. Слідчі ГПУ здійснили обшуки на вертолітному майданчику екс-президента Віктора Януковича.

Також у випуску:

Солдатська каша з хробаками. Хто довірив годувати військових фірмі з сумнівною репутацією.

Закриття справи проти Іванющенка. Хто винен – Генпрокуратура чи Верховний суд.

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Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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