Випуск новин за 23:00: Справа луцького мера. Обшуки на вертолітному майданчику Януковича

У випуску новин 1 березня на 23:00 – мер Луцька помер, але досі на посаді. Як і чому таке можливо. Слідчі ГПУ здійснили обшуки на вертолітному майданчику екс-президента Віктора Януковича.

Також у випуску: Солдатська каша з хробаками. Хто довірив годувати військових фірмі з сумнівною репутацією. Закриття справи проти Іванющенка. Хто винен – Генпрокуратура чи Верховний суд. Річниця 24 Каналу – як роблять новини для Вас.

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