Випуск новин за 23:00: Справа луцького мера. Обшуки на вертолітному майданчику Януковича
Випуск новин 00:15, сьогодні 31 Читать новость на русском
У випуску новин 1 березня на 23:00 – мер Луцька помер, але досі на посаді. Як і чому таке можливо. Слідчі ГПУ здійснили обшуки на вертолітному майданчику екс-президента Віктора Януковича.
Також у випуску:
Солдатська каша з хробаками. Хто довірив годувати військових фірмі з сумнівною репутацією.
Закриття справи проти Іванющенка. Хто винен – Генпрокуратура чи Верховний суд.
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Джерело: 24 Канал
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