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ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Випуск новин за 23:00: Стрілянина у Чернігові. Ректорський скандал

Випуск новин 01:05, сьогодні 60 Читать новость на русском

У випуску новин 27 лютого за 23:00 – у Чернігові взяли штурмом квартиру злочинця, який 24 лютого стріляв у працівників ломбарду. На посаду ректора Національного авіаційного університету може повернутися одіозний Хращевський. Так вирішив суд.

Також у випуску:

У столиці обвалився міст, який вже декілька років був у аварійному стані.

Непедагогічні методи виховання на Тернопільщині: за що дісталося студенту.

Чому центральна вулиця у Черкасах перетворилась на решето.

Після обстрілів бойовиками, ситуація навколо Авдіївки залишається напруженою. Проте в самому місті вдалося відновити електропостачання.

Хто з народних депутатів літає до Москви в час війни.

Пацієнти з рідкісними діагнозами організували флешмоб, щоб привернути увагу держави.

Теги: Випуск новин Чернігів освіта Київ
Джерело: 24 Канал
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