Випуск новин за 23:00: Стрілянина у Чернігові. Ректорський скандал
Випуск новин 01:05, сьогодні 60 Читать новость на русском
У випуску новин 27 лютого за 23:00 – у Чернігові взяли штурмом квартиру злочинця, який 24 лютого стріляв у працівників ломбарду. На посаду ректора Національного авіаційного університету може повернутися одіозний Хращевський. Так вирішив суд.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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