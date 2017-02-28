Випуск новин за 23:00: Стрілянина у Чернігові. Ректорський скандал

У випуску новин 27 лютого за 23:00 – у Чернігові взяли штурмом квартиру злочинця, який 24 лютого стріляв у працівників ломбарду. На посаду ректора Національного авіаційного університету може повернутися одіозний Хращевський. Так вирішив суд.

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