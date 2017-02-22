Випуск новин за 23:00: Троянські коні Росії. Зброя на Майдан
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У випуску новин 21 лютого за 23:00 – СБУ викрила політичні проекти, які фінансує Росія, аби розколоти Україну зсередини. Помічники нардепів були залучені до проплачених з Москви заходів. В Одесі затримали контрактника, який хотів привести на Майдан 12 автоматів Калашникова.
Також у випуску:
Австрійський суд дозволив екстрагувати до США мільярдера Дмитра Фірташа.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман переконаний, що Україна не може обійтися без антрациту з ОРДЛО.
Раду безпеки ООН потрібно терміново реформувати через право вето Росії. – Клімкін.
Артеменка вигнали з Радикальної партії і вирішують, як позбавити мандата.
Державна система реабілітації працює неефективно.
Джерело: 24 Канал
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