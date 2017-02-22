Випуск новин за 23:00: Троянські коні Росії. Зброя на Майдан

У випуску новин 21 лютого за 23:00 – СБУ викрила політичні проекти, які фінансує Росія, аби розколоти Україну зсередини. Помічники нардепів були залучені до проплачених з Москви заходів. В Одесі затримали контрактника, який хотів привести на Майдан 12 автоматів Калашникова.

Також у випуску: Австрійський суд дозволив екстрагувати до США мільярдера Дмитра Фірташа. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман переконаний, що Україна не може обійтися без антрациту з ОРДЛО. Раду безпеки ООН потрібно терміново реформувати через право вето Росії. – Клімкін. Артеменка вигнали з Радикальної партії і вирішують, як позбавити мандата. Державна система реабілітації працює неефективно.

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