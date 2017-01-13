Випуск новин за 23:00: В Криму затримали активіста Українського культурного центру
Випуск новин 00:09, сьогодні 27 Читать новость на русском
У випуску новин 12 січня за 23:00 годину – в Криму затримали активіста Українського культурного центру півострова Андрія Виноградова.
Також у випуску:
Які подарунки від українців отримують бійці на передовій.
Більше півтисячі дітей з Донеччини і Луганщини привезли на екскурсію до столиці.
Гучні заяви тих, хто може очолити Пентагон і ЦРУ.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Дві машини пішли під лід з водіями всередині9 січня , 15:46 1
Додатковий призов до армії, як зробити долар нижче 20 гривень, ОЕ в Криму – найцікавіше за день6 січня , 08:08 1
Депутат з БПП дорікнув Порошенку, що той залазить не у свої сфери7 жовтня 2016 , 21:43
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новин за 21:00: На Донбасі відбувся запеклий бій, є загиблі18 грудня 2016 , 22:04
Коментарі