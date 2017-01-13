Випуск новин за 23:00: В Криму затримали активіста Українського культурного центру

У випуску новин 12 січня за 23:00 годину – в Криму затримали активіста Українського культурного центру півострова Андрія Виноградова.

Також у випуску: Які подарунки від українців отримують бійці на передовій. Більше півтисячі дітей з Донеччини і Луганщини привезли на екскурсію до столиці. Гучні заяви тих, хто може очолити Пентагон і ЦРУ.

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