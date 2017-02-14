Випуск новин за 23:00: Військові навчання. П'яна буча депутата

У випуску новин 13 лютого станом на 23:00 – перші в цьому році масштабні військові навчання провели на Київщині.

Також у випуску: У Білорусі на концерті гурту "Брутто" вшанували пам'ять українських захисників. Молдова заборонила ввозити м'ясо з України, аби запобігти поширенню пташиного грипу. Тернополяни безкоштовно обмінюються медикаментами. П'яний дебош влаштував депутат Черкаської облради Олександр Рибченко. Учасники блокади заявили, що готові пропускати потяги з вугіллям і певною групою товарів, якщо влада прозвітує, хто кінцевий отримувач майна та як його використовують.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter