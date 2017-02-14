Випуск новин за 23:00: Військові навчання. П'яна буча депутата
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У випуску новин 13 лютого станом на 23:00 – перші в цьому році масштабні військові навчання провели на Київщині.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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