Випуск новин за 23:00: Як українці святкують Другий святвечір

У випуску новини 18 січня станом на 23:00 – сьогодні християни східного обряду святкуються переддень Богоявлення або ж Другий святвечір, а ще його називають Голодною кутею.

Також у випуску: Барак Обама востаннє зустрічається з журналістами у Білому Домі. Надію Савченко звинуватили у державній зраді. Львів потопає у смітті: гори відходів у контейнерах сягають критичних розмірів. Упродовж дня бойовики 30 разів обстрілювали українські позиції. Двоє українських військових поранені.

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