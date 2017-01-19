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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Випуск новин за 23:00: Як українці святкують Другий святвечір

Випуск новин 23:49, 18 січня 47 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У випуску новини 18 січня станом на 23:00 – сьогодні християни східного обряду святкуються переддень Богоявлення або ж Другий святвечір, а ще його називають Голодною кутею.

Також у випуску:

Барак Обама востаннє зустрічається з журналістами у Білому Домі.

Надію Савченко звинуватили у державній зраді.

Львів потопає у смітті: гори відходів у контейнерах сягають критичних розмірів.

Упродовж дня бойовики 30 разів обстрілювали українські позиції. Двоє українських військових поранені.

Теги: Випуск новин релігія Культура Новорічні свята
Джерело: 24 Канал
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