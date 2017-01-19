Випуск новин за 23:00: Як українці святкують Другий святвечір
Випуск новин 23:49, 18 січня 47 Читать новость на русском
У випуску новини 18 січня станом на 23:00 – сьогодні християни східного обряду святкуються переддень Богоявлення або ж Другий святвечір, а ще його називають Голодною кутею.
Також у випуску:
Барак Обама востаннє зустрічається з журналістами у Білому Домі.
Надію Савченко звинуватили у державній зраді.
Львів потопає у смітті: гори відходів у контейнерах сягають критичних розмірів.
Упродовж дня бойовики 30 разів обстрілювали українські позиції. Двоє українських військових поранені.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Трьох поліцейських звільнили через п’яну вечірку з неповнолітньою28 серпня 2016 , 21:10 1
Товаришу Путіне, що ви там всі курите, – голова Генічеської РДА поставив на місце Кремль16 листопада 2016 , 03:30 9
Таку Авдіївку ви не бачили: фоторепортаж з закритої території25 листопада 2016 , 06:21
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новин за 21:00: На Донбасі відбувся запеклий бій, є загиблі18 грудня 2016 , 22:04
Коментарі