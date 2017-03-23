Випуск новин за 23:00: Загострення біля під Торецьком. Теракт у Лондоні
Випуск новин 00:05, сьогодні 39 Читать новость на русском
У випуску новин за 22 березня станом на 23:00 – поблизу Авдіївки загинув український військовий.
Також у випуску:
У Львові готують прем'єру одного із наймасштабніших творів Баха "Страсті за Матвієм".
Світові лідери висловлюють співчуття Великій Британії у зв'язку з терактом, який відбувся в Лондоні.
Антикорупційний комітет вже проводив конкурс на посаду аудитора НАБУ.
Джерело: 24 Канал
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