Випуск новин за 23:00: Заява Насірова. Апеляція вбивці

У випуску новин 20 березня станом на 23:00 – Роман Насіров заявив, що здав міграційній службі усі документи, за якими він може виїхати за кордон. Вбивця двох дітей оскаржив в апеляційному суді свій вирок.

Також у випуску: Президент провів консультації з лідерами фракцій Верховної Ради. Президент України Петро Порошенко звинуватив учасників блокади у відкладенні рішення МВФ. Внаслідок обстрілів троє українських військових загинули, восьмеро поранені.

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