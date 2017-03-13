Випуск новини за 10:00: Доба у зоні АТО. Таксистів переведуть на законні умови

У випуску новин 13 березня станом на 10:00 – у зоні АТО за добу поранені п'ятеро українських бійців. За кілька тижнів легальних перевізників можна буде розпізнати за жовтими номерами.

Також у випуску: Апеляційний суд Києва розгляне скаргу адвокатів відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби на його арешт. Майже півсотні людей затримали у Білорусі за участь у так званих "Маршах недармоїдів". Великобританія розробляє екстрений план дій на випадок провалу перемовин з ЄС щодо Brexit.

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