Випуск новини за 10:00: Доба у зоні АТО. Таксистів переведуть на законні умови
Випуск новин 10:49, сьогодні 83 Читать новость на русском
У випуску новин 13 березня станом на 10:00 – у зоні АТО за добу поранені п'ятеро українських бійців. За кілька тижнів легальних перевізників можна буде розпізнати за жовтими номерами.
Також у випуску:
Апеляційний суд Києва розгляне скаргу адвокатів відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби на його арешт.
Майже півсотні людей затримали у Білорусі за участь у так званих "Маршах недармоїдів".
Великобританія розробляє екстрений план дій на випадок провалу перемовин з ЄС щодо Brexit.
Джерело: 24 Канал
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