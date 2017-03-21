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Випуск новини за 10:00: Неспокійна доба на Донбасі. Польща дасть гроші на ремонт українських доріг

Випуск новин 13:33, сьогодні 117 Читать новость на русском

У випуску новин 21 березня станом на 10:00 – троє українців військових загинули та ще 12 отримали поранення за минулу добу в зоні АТО. Уряд Польщі виділить 100 мільйонів євро на ремонт українських доріг.

Також у випуску:

У столиці багатостраждальному пам’ятнику Щорсу невідомі відпиляли ногу коню.

Відбулися перші передвиборчі теледебати кандидатів на пост президента Франції.

Про що Президент Порошенко та лідери фракцій говорили на вечірній зустрічі на Банковій.

П’яний убивця двох дітей Максим Сівовна оскаржив в Апеляційному суді вирок.

Теги: Київ Випуск новин Петро Порошенко Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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