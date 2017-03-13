Випуск новини за 11:00: Апеляція у справі Насірова. Роботи розвозять їжу у Вашингтоні
Випуск новин 11:57, сьогодні 21 Читать новость на русском
У випуску новин 13 березня станом на 11:00 – Апеляційний суд Києва розпочав розгляд скарги адвокатів відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби на його арешт. У Вашингтоні роботи розвозять замовлену в ресторанах їжу.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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