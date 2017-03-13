12:25
13 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Кого
Вєсті Кремля
21:48, 11 березня
Вєсті.UA. Жир.
Вєсті.UA
23:11, 11 березня
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, 10 березня
Випуск новини за 11:00: Апеляція у справі Насірова. Роботи розвозять їжу у Вашингтоні
Випуск новин
11:57, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Випуск новини за 11:00: Апеляція у справі Насірова. Роботи розвозять їжу у Вашингтоні

Випуск новин 11:57, сьогодні 21 Читать новость на русском

У випуску новин 13 березня станом на 11:00 – Апеляційний суд Києва розпочав розгляд скарги адвокатів відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби на його арешт. У Вашингтоні роботи розвозять замовлену в ресторанах їжу.

Також у випуску:

На Харківщині активістам блокади торгівлі з окупованими територіями не дали встановити намет.

Учасників "Маршів недармоїдів" почали затримувати у Білорусі.

У зоні АТО за добу поранені п’ятеро українських бійців.

За кілька тижнів в Україні легальних таксистів можна буде розпізнати за жовтими номерними знаками.

Теги: Роман Насіров Затримання Насірова Випуск новин Апеляційний суд Києва США
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Курятина й огірочки без ГМО та хімії: як створюється український органічний стандарт
сьогодні, 11:00 Курятина й огірочки без ГМО та хімії: як створюється український органічний стандарт
Яніна Ткачук 586
Жизнь на Донбассе: Луганск любят только те, кто выехал отсюда и больше не возвращается
сьогодні, 07:59 Жизнь на Донбассе: Луганск любят только те, кто выехал отсюда и больше не возвращается
Ольга Черненко 1829
Это совершенно запредельный цинизм. Про Россию и Евровидение
сьогодні, 04:10 Это совершенно запредельный цинизм. Про Россию и Евровидение
Аркадий Бабченко 6751
Ми обрали до Верховної Ради невігласів, – політолог
12 березня, 23:16 Ми обрали до Верховної Ради невігласів, – політолог
Наталя Ромашова 1612
Брехня Росії, будка Порошенка і безвіз: головне за тиждень
12 березня, 22:04 Брехня Росії, будка Порошенка і безвіз: головне за тиждень
Наталія Косякова 1267
Терориста "ЛНР", який прикидався українським бійцем, покарали в Миколаєві
 19 січня , 07:27
Євробачення-2017: українці назвали переможця нацвідбору
 25 лютого , 15:26
Категорична заява Канади щодо Росії, обшуки у будинку Шустера – найцікавіше за добу
 13 листопада 2016 , 09:01
Підсумковий випуск новини за 21:00: В зоні АТО зникли українські розвідники
 11 лютого , 22:06
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві
 29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"
19 лютого , 22:32
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук