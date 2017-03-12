Випуск новини за 11:00: Бої у зоні АТО. Протести у Нідерландах
Випуск новин 13:15, сьогодні 140 Читать новость на русском
У випуску новин 12 березня станом на 11:00 – у зоні АТО під час бою з диверсійною групою бойовиків загинуло двоє українських бійців. У Нідерландах поліція розігнала прихильників турецького Президента Ердогана за допомогою водометів.
Також у випуску:
Протести та сутички з поліцією у Грузії. Є постраждалі.
На Львівщині люди живуть поруч з териконом, який постійно палає.
У Канаді росіянин напав на поліцейських з ножем.
Патрульні вчили юних велосипедистів правилам безпечної їзди.
У Києві волонтери відкрили пункт безкоштовного харчування для пенсіонерів та безхатченків.
Джерело: 24 Канал
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