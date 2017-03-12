Випуск новини за 11:00: Бої у зоні АТО. Протести у Нідерландах

У випуску новин 12 березня станом на 11:00 – у зоні АТО під час бою з диверсійною групою бойовиків загинуло двоє українських бійців. У Нідерландах поліція розігнала прихильників турецького Президента Ердогана за допомогою водометів.

Також у випуску: Протести та сутички з поліцією у Грузії. Є постраждалі. На Львівщині люди живуть поруч з териконом, який постійно палає. У Канаді росіянин напав на поліцейських з ножем. Патрульні вчили юних велосипедистів правилам безпечної їзди. У Києві волонтери відкрили пункт безкоштовного харчування для пенсіонерів та безхатченків.

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