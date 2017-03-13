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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Випуск новини за 12:00: Поранені у зоні АТО. Апеляція Насірова у суді

Випуск новин 13:53, сьогодні 14 Читать новость на русском

У випуску новин 13 березня станом на 12:00 – за добу в зоні АТО поранені п'ятеро українських військових. Апеляційний суд Києва розпочав розгляд скарги адвокатів відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби на його арешт.

Також у випуску:

В Україні скасовують авіарейси через страйк у Берліні.

За кілька тижнів легальні таксисти в Україні їздитимуть із жовтими номерними знаками.

У Вашингтоні роботи розвозять замовлену в ресторанах їжу.

Теги: АТО Роман Насіров Апеляційний суд Києва Випуск новин Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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