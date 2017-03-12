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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Випуск новини за 13:00: Масові протести у Грузії. Обіди для безхатченків у Києві

Випуск новин 14:42, сьогодні 294 Читать новость на русском

У випуску новин 12 березня станом на 13:00 – внаслідок сутички протестантів з поліцією постраждали 33 людини, 15 з них – правоохоронці. У Києві волонтери відкрили пункт безкоштовного харчування для пенсіонерів та безхатченків.

Також у випуску:

У зоні АТО під час бою з диверсійною групою бойовиків загинуло двоє українських бійців.

На Львівщині люди живуть поруч з териконом, який постійно палає.

У Канаді росіянин напав на поліцейських з ножем.

У Нідерландах поліція розігнала прихильників турецького Президента Ердогана за допомогою водометів.

ХІ з’їзд політичної партії "Об’єднання "Самопоміч".

Патрульні вчили юних велосипедистів правилам безпечної їзди.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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