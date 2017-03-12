Випуск новини за 13:00: Масові протести у Грузії. Обіди для безхатченків у Києві

У випуску новин 12 березня станом на 13:00 – внаслідок сутички протестантів з поліцією постраждали 33 людини, 15 з них – правоохоронці. У Києві волонтери відкрили пункт безкоштовного харчування для пенсіонерів та безхатченків.

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