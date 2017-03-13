Випуск новини за 13:00: Насіров не хоче бути під арештом. Страйк німецьких авіаперевізників
Випуск новин 14:56, сьогодні 39 Читать новость на русском
У випуску новин 13 березня станом на 13:00 – триває розгляд апеляції на присуджений Роману Насірову запобіжний захід. Через страйк німецьких авіаперевізників в Україні скасовують рейси.
Також у випуску:
В Авдіївці досі немає світла.
Таксистів в Україні змусять їздити з жовтими номерними знаками.
У Лондоні українська діаспора протестувала біля квартири Ріната Ахметова.
Джерело: 24 Канал
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