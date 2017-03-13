Випуск новини за 14:00: Музична провокація на Євробаченні. Санкції проти Росії
Випуск новин 15:44, сьогодні 62 Читать новость на русском
У випуску новин 13 березня станом на 14:00 – російську представницю на Євробачення можуть не впустити до Києва. Євросоюз сьогодні продовжить санкції проти РФ.
Також у випуску:
В Апеляційному суді Києва триває засідання щодо справи Романа Насірова.
Одеські дайвери намагаються популяризувати підводний туризм.
Українська діаспора у Лондоні протестувала під квартирою Ахметова.
Джерело: 24 Канал
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