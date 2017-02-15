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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СЕРГІЙ ЖАДАН
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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СЕРГІЙ ЖАДАН

Випуск новини за 15:00: Газ не подорожчає. Зняти недоторканність

Випуск новин 16:12, сьогодні 98 Читать новость на русском

У випуску новин 15 лютого станом на 15:00: газ для неселення з квітня дорожчати не буде: заява Гройсмана. Генпрокуратура проситиме Верховну Раду зняти недоторканність з трьох народних депутатів;

Також у випуску:

Висока аварійність на дорогах.

Дітей з прифронтових міст відправляють на лікування в Дніпро.

В Україні вшановують пам'ять військових-афганців.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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