Випуск новини за 15:00: Газ не подорожчає. Зняти недоторканність
Випуск новин 16:12, сьогодні 98 Читать новость на русском
У випуску новин 15 лютого станом на 15:00: газ для неселення з квітня дорожчати не буде: заява Гройсмана. Генпрокуратура проситиме Верховну Раду зняти недоторканність з трьох народних депутатів;
Також у випуску:
Висока аварійність на дорогах.
Дітей з прифронтових міст відправляють на лікування в Дніпро.
В Україні вшановують пам'ять військових-афганців.
Джерело: 24 Канал
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