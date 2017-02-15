Випуск новини за 15:00: Газ не подорожчає. Зняти недоторканність

У випуску новин 15 лютого станом на 15:00: газ для неселення з квітня дорожчати не буде: заява Гройсмана. Генпрокуратура проситиме Верховну Раду зняти недоторканність з трьох народних депутатів;

Також у випуску: Висока аварійність на дорогах. Дітей з прифронтових міст відправляють на лікування в Дніпро. В Україні вшановують пам'ять військових-афганців.

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