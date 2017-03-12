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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
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БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Випуск новини за 15:00: Обстріл Авдіївки. Політичний скандал між Нідерландами та Туреччиною

Випуск новин 17:04, сьогодні 15 Читать новость на русском

У випуску новин 12 березня станом на 15:00 – бойовики вкотре обстріляли Авдіївку з танків. Місто без світла. У Нідерландах поліція розігнала прихильників турецького Президента Ердогана за допомогою водометів.

Також у випуску:

У зоні АТО під час бою з диверсійною групою бойовиків загинуло двоє українських бійців.

Львівські патрульні навчали дітей правилами їзди на велосипеді.

На Донеччині від вибуху гранати загинув 12-річний школяр.

На Львівщині люди живуть поруч з териконом, який постійно палає.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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