Випуск новини за 15:00: Обстріл Авдіївки. Політичний скандал між Нідерландами та Туреччиною

У випуску новин 12 березня станом на 15:00 – бойовики вкотре обстріляли Авдіївку з танків. Місто без світла. У Нідерландах поліція розігнала прихильників турецького Президента Ердогана за допомогою водометів.

Також у випуску: У зоні АТО під час бою з диверсійною групою бойовиків загинуло двоє українських бійців. Львівські патрульні навчали дітей правилами їзди на велосипеді. На Донеччині від вибуху гранати загинув 12-річний школяр. На Львівщині люди живуть поруч з териконом, який постійно палає.

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