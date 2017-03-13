Випуск новини за 15:00: Підозра для Садового. Волонтерам заважають їхати на Схід

У випуску новин 13 березня станом на 15:00 – Міський голова Львова Андрій Садовий оголосив про наміри прокуратури вручити йому підозру. В Зоні АТО ускладнили правила перетину.

Також у випуску: Російську представницю на Євробачення можуть не впустити до Києва. Засідання щодо справи Романа Насірова триває в Апеляційному суді Києва. Верховна Рада України розгляне законопроект, що стосується торгівлі з окупованими територіями та подвійного громадянства.

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