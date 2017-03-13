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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Випуск новини за 15:00: Підозра для Садового. Волонтерам заважають їхати на Схід

Випуск новин 16:35, сьогодні 54 Читать новость на русском

У випуску новин 13 березня станом на 15:00 – Міський голова Львова Андрій Садовий оголосив про наміри прокуратури вручити йому підозру. В Зоні АТО ускладнили правила перетину.

Також у випуску:

Російську представницю на Євробачення можуть не впустити до Києва.

Засідання щодо справи Романа Насірова триває в Апеляційному суді Києва.

Верховна Рада України розгляне законопроект, що стосується торгівлі з окупованими територіями та подвійного громадянства.

Теги: Випуск новин Волонтери Війна на Донбасі АТО Андрій Садовий Львів
Джерело: 24 Канал
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