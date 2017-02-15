Випуск новини за 16:00: Луценко відзвітував про роботу в ГПУ
Випуск новин 17:11, сьогодні 53 Читать новость на русском
У випуску новин 15 лютого станом на 16:00: Юрій Луценко звітує про роботу ГПУ за минулий рік.
Також у випуску:
ГПУ проситиме уряд зняти недоторканність з 3 нардепів.
Газ для неселення дорожчати не буде.
На дорогах Україна висока аварійність.
Джерело: 24 Канал
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