Випуск новини за 17:00: Авдіївка знову без світла. Зустріч Садового з Порошенком
Випуск новин 18:12, сьогодні 113 Читать новость на русском
У випуску новин 12 березня станом на 17:00 – через постійні обстріли Авдіївка знову залишилась без світла.
Також у випуску:
Лідер партії "Об'єднання Самопоміч" Андрій Садовий прокоментував своє спілкування з Петром Порошенком.
У Неаполі відбулися сутички з поліцією через приїзд лідера правої партії "Ліга Півночі " Маттео Сальвіні.
У Подільскому районі Києва доброчинці відкрили безкоштовний пункт харчування для нужденних
Джерело: 24 Канал
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