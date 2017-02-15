Випуск новини за 17:00: Коментар Трампа щодо захоплення Криму. Газ не дорожчатиме

У випуску новин 15 лютого станом на 17:00: Дональд Трамп вважає, що Крим був захоплений Росією. Газ для населення з квітня не подорожчає.

Також у випуску: ГПУ проситиме урядзняти недоторканність з трьох нардепів. Через погоду на дорогах висока аварійність. Генпрокуратура буде розбиратися за якими формулами визначають ціну при закупівлі вугілля і газу. Маму, яка залишила своїх дітей на 9 днів, судитимуть за "умисне вбивство".

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