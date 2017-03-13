Випуск новини за 17:00: Насірова залишили під вартою. Підозра для мера Львова

У випуску новин 13 березня станом на 17:00 – апеляцію адвокатів відстороненого глави Фіскальної служби Романа Насірова не задовольнили. Міський голова Львова Андрій Садовий заявив про наміри прокуратури вручити йому підозру.

Також у випуску: Російську представницю на Євробачення Юлію Самойлову можуть не впустити в Україну. Екс-генконсулу Грузії в Одесі Теймуразу Нішніанідзе в залі суду повторно вручили підозру. 23 постраждалі шахтарі на Львівщині досі перебувають на стаціонарному лікуванні. Волонтерам ускладнили проїзд у зону АТО.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter