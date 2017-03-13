Випуск новини за 17:00: Насірова залишили під вартою. Підозра для мера Львова
Випуск новин 18:23, сьогодні 43 Читать новость на русском
У випуску новин 13 березня станом на 17:00 – апеляцію адвокатів відстороненого глави Фіскальної служби Романа Насірова не задовольнили. Міський голова Львова Андрій Садовий заявив про наміри прокуратури вручити йому підозру.
Також у випуску:
Російську представницю на Євробачення Юлію Самойлову можуть не впустити в Україну.
Екс-генконсулу Грузії в Одесі Теймуразу Нішніанідзе в залі суду повторно вручили підозру.
23 постраждалі шахтарі на Львівщині досі перебувають на стаціонарному лікуванні.
Волонтерам ускладнили проїзд у зону АТО.
Джерело: 24 Канал
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