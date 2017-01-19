Випуск новини за 19:00: Нардепи вирішують долю Савченко. Сироїд про окуповані території

У випуску новин 19 січня за 19:00 годину: чи залишилась Савченко у комітеті з нацбезпеки і з доступом до державних таємниць. Чому фракція "Самопоміч" виступила проти концепції з відновлення окупованих територій.

Також у випуску: Знову гаряче на Авдіївській промзоні. 17-поверховий будинок обвалився у Ірані. Під завалами кількасот людей, чимало загиблих. Пластикова картка "Українці разом" надає ветеранам пільги по всій Україні.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter