Випуск новини за 19:00: Нардепи вирішують долю Савченко. Сироїд про окуповані території
Випуск новин 21:23, сьогодні 20 Читать новость на русском
У випуску новин 19 січня за 19:00 годину: чи залишилась Савченко у комітеті з нацбезпеки і з доступом до державних таємниць. Чому фракція "Самопоміч" виступила проти концепції з відновлення окупованих територій.
Також у випуску:
Знову гаряче на Авдіївській промзоні.
17-поверховий будинок обвалився у Ірані. Під завалами кількасот людей, чимало загиблих.
Пластикова картка "Українці разом" надає ветеранам пільги по всій Україні.
Джерело: 24 Канал
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