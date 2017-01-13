Випуск новини за 20:00: Нова система ППО в Криму. Путін і лідер бойовиків
Випуск новин 20:58, сьогодні 64 Читать новость на русском
У випуску новини 13 січня станом на 20:00 годину – окупанти розгорнули в Криму нову систему ППО. Путін засвітився на фото з ватажком бойовиків, який воював на Донбасі та у Сирії
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Джерело: 24 Канал
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