Випуск новини за 20:00: Референдум у Шотландії. Нівечення польських пам'ятників
Випуск новин 22:12, сьогодні 73 Читать новость на русском
У випуску новин 13 березня станом на 20:00 – у Шотландії можуть провести ще один референдум про незалежність від Британії. На Львівщині невідомі понівечили польські пам'ятники.
Також у випуску:
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Лоукостери збільшили кількість авіарейсів із України.
Джерело: 24 Канал
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