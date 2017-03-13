Випуск новини за 20:00: Референдум у Шотландії. Нівечення польських пам'ятників

У випуску новин 13 березня станом на 20:00 – у Шотландії можуть провести ще один референдум про незалежність від Британії. На Львівщині невідомі понівечили польські пам'ятники.

Також у випуску: Рада ЄС на півроку продовжила санкції проти низки російських громадян та організацій. Андію Садовому Генпрокуратура може висунути підозру у вчиненні кримінального злочину. Лоукостери збільшили кількість авіарейсів із України.

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