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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Випуск новини за 20:00: Референдум у Шотландії. Нівечення польських пам'ятників

Випуск новин 22:12, сьогодні 73 Читать новость на русском

У випуску новин 13 березня станом на 20:00 – у Шотландії можуть провести ще один референдум про незалежність від Британії. На Львівщині невідомі понівечили польські пам'ятники.

Також у випуску:

Рада ЄС на півроку продовжила санкції проти низки російських громадян та організацій.

Андію Садовому Генпрокуратура може висунути підозру у вчиненні кримінального злочину.

Лоукостери збільшили кількість авіарейсів із України.

Теги: Андрій Садовий Випуск новин Львів Україна — Польща Санкції Євросоюз ГПУ
Джерело: 24 Канал
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