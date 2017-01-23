Випуск новини за 20:00: Смерть від малярії в Україні. Поранені на фронті
Випуск новин 21:25, сьогодні 109 Читать новость на русском
У випуску новини 23 січня за 20:00 – чоловік помер від малярії в Запоріжжі. За минулу добу на четверо українців зазнали поранення на Донбасі.
Також у випуску:
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Кого з нардепів вирішила перевірити Генпрокуратура через ухиляння від слати податків.
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Джерело: 24 Канал
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