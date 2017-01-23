Випуск новини за 20:00: Смерть від малярії в Україні. Поранені на фронті

У випуску новини 23 січня за 20:00 – чоловік помер від малярії в Запоріжжі. За минулу добу на четверо українців зазнали поранення на Донбасі.

Також у випуску: Суд арештував 4 учасників стрілянини в Олевську, ще одного помістили під домашній арешт. Убивство журналіста Павла Шеремета, ймовірно, планували у Росії. Кого з нардепів вирішила перевірити Генпрокуратура через ухиляння від слати податків. Папа Франциск застеріг від появи нового Гітлера в Європі.

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