Випуск новини за 22:00: Генпрокуратура і Садовий. Продовження блокади

У випуску новин 13 березня станом на 22:00 – Садовому Генпрокуратура може висунути підозру у вчиненні кримінального злочину.

Також у випуску: Лоукостери збільшили кількість авіарейсів із України. Наразі, активісти на Донбасі не пропускають потяги з металом, вугіллям, деревиною, а також контрабанду алкоголю й сигарет. Тиск на колишню голову Одеської митниці Юлію Марушевську продовжується.

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