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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Випуск новини за 22:00: Генпрокуратура і Садовий. Продовження блокади

Випуск новин 23:43, 13 березня 233 Читать новость на русском

У випуску новин 13 березня станом на 22:00 – Садовому Генпрокуратура може висунути підозру у вчиненні кримінального злочину.

Також у випуску:

Лоукостери збільшили кількість авіарейсів із України.

Наразі, активісти на Донбасі не пропускають потяги з металом, вугіллям, деревиною, а також контрабанду алкоголю й сигарет.

Тиск на колишню голову Одеської митниці Юлію Марушевську продовжується.

Теги: Блокада Випуск новин Юлія Марушевська Андрій Садовий
Джерело: 24 Канал
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