Випуск новини за 22:00: Генпрокуратура і Садовий. Продовження блокади
Випуск новин 23:43, 13 березня 233 Читать новость на русском
У випуску новин 13 березня станом на 22:00 – Садовому Генпрокуратура може висунути підозру у вчиненні кримінального злочину.
Також у випуску:
Лоукостери збільшили кількість авіарейсів із України.
Наразі, активісти на Донбасі не пропускають потяги з металом, вугіллям, деревиною, а також контрабанду алкоголю й сигарет.
Тиск на колишню голову Одеської митниці Юлію Марушевську продовжується.
Джерело: 24 Канал
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