Випуск новини за 22:00: Хто заплатив 100 мільйонів гривень застави за Насірова. Пікет рибалок

У випуску новин 16 березня станом на 22:00 – Роман Насіров виходить із СІЗО. За головного фіскала країни внесли 100 мільйонів гривень застави. Рибалки Херсонщини вийшли на пікет.

Також у випуску: Як в областях підтримали торгову блокаду ОРДЛО. Засідання у Верховній раді виявилося неспокійним. Як і самі події під стінами парламенту. Як Блок Петра Порошенка намагався просунути свого аудитора в НАБУ.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter