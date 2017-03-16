Випуск новини за 22:00: Хто заплатив 100 мільйонів гривень застави за Насірова. Пікет рибалок
Випуск новин 23:06, сьогодні 4 Читать новость на русском
У випуску новин 16 березня станом на 22:00 – Роман Насіров виходить із СІЗО. За головного фіскала країни внесли 100 мільйонів гривень застави. Рибалки Херсонщини вийшли на пікет.
Також у випуску:
Як в областях підтримали торгову блокаду ОРДЛО.
Засідання у Верховній раді виявилося неспокійним. Як і самі події під стінами парламенту.
Як Блок Петра Порошенка намагався просунути свого аудитора в НАБУ.
Джерело: 24 Канал
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