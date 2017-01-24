Випуск новини за 22:00: Подорожчання проїзду в маршрутках. Контррозвідник погорів на хабарі
Випуск новин 23:42, 23 січня 35 Читать новость на русском
У випуску новини 23 січня за 22:00 – по всій Україні перевізники масово підіймають ціни на проїзд в громадському транспорті.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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