Випуск новини за 22:00: Подорожчання проїзду в маршрутках. Контррозвідник погорів на хабарі

У випуску новини 23 січня за 22:00 – по всій Україні перевізники масово підіймають ціни на проїзд в громадському транспорті.

Також у випуску: У Львові знову проблеми зі сміттям. В Дніпрі відкрили єдиний в Україні музей АТО. Депутати думають, як зменшити платіжки

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