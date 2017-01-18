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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Випуск новини за 22:00: Позов України проти Росії. Справа Єфремова

Випуск новин 22:52, 17 січня 69 Читать новость на русском
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У випуску новин 17 січня за 22:00 годину – позов України проти Росії мають розглянути цього тижня у Міжнародному суді ООН. Апеляційний суд переніс розгляд скарги екс-регіонала Єфремова на утримання його під вартою.

Також у випуску:

Мера польського Перемишля не пустили в Україну: чому і наскільки йому заборонили в’їзд.

Екс-беркутівцям, яких підозрюють у розстрілі активістів на Євромайдані, продовжили термін тримання під вартою ще на два місяці.

Історія одного кіборга: Павло Чайка.

Докази того, що Янукович вчинив держзраду, вже є у Генпрокуратури. Що це за документи?

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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