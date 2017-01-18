Випуск новини за 22:00: Позов України проти Росії. Справа Єфремова

У випуску новин 17 січня за 22:00 годину – позов України проти Росії мають розглянути цього тижня у Міжнародному суді ООН. Апеляційний суд переніс розгляд скарги екс-регіонала Єфремова на утримання його під вартою.

Також у випуску: Мера польського Перемишля не пустили в Україну: чому і наскільки йому заборонили в’їзд. Екс-беркутівцям, яких підозрюють у розстрілі активістів на Євромайдані, продовжили термін тримання під вартою ще на два місяці. Історія одного кіборга: Павло Чайка. Докази того, що Янукович вчинив держзраду, вже є у Генпрокуратури. Що це за документи?

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