Випуск новини за 22:00: Позов України проти Росії. Справа Єфремова
Випуск новин 22:52, 17 січня 69 Читать новость на русском
У випуску новин 17 січня за 22:00 годину – позов України проти Росії мають розглянути цього тижня у Міжнародному суді ООН. Апеляційний суд переніс розгляд скарги екс-регіонала Єфремова на утримання його під вартою.
Також у випуску:
Мера польського Перемишля не пустили в Україну: чому і наскільки йому заборонили в’їзд.
Екс-беркутівцям, яких підозрюють у розстрілі активістів на Євромайдані, продовжили термін тримання під вартою ще на два місяці.
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Джерело: 24 Канал
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