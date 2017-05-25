Випускникам не пощастило: де на останній дзвоник чекати дощу

На останній дзвоник, 26 травня, атмосферний фронт принесе у більшість областей України дощі та грози.

Про це повідомила Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

"Дорогі випускники! Щоб не сваритися вранці з батьками, самі з вечора приготуйте, щоб вам такого красивого і стильного з одежі взяти від дощу. Щоб було все напоготові", – попереджає синоптик.

За її словами, найменша ймовірність опадів у вигляді дощу очікується на півдні, Дніпропетровщині та у Приазов'ї. Загалом, п'ятниця буде теплою – +17+24, а коли йтимуть дощі, то стовпчик термометра опуститься до +15+18 градусів.

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У Києві також дощитиме, температура повітря вранці стартуватиме від +14 і вже вдень повітря прогріється до +20 градусів.