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Як виглядали голлівудські зірки на своїх випускних вечірках: раритетні фото

13:04, сьогодні 2854 Читать новость на русском
Дженніфер Еністон на випускному
Дженніфер Еністон на випускному / Фото з відкритих джерел

Не завжди всім відомі голлівудські кінозірки виходили на червоні доріжки та дивували шанувальників своїм розкішним виглядом. У них теж були свої партнери на випускному балу та картаті сукні.

У мережі з'явилися кумедні фотографії, зроблені на випускному балу Бреда Пітта, Дженніфер Еністон, Гвен Стефані, Метью Макконахі, Брітні Спірс, Джорджа Клуні та інших зірок Голлівуду. Колись ці відомі актори та актриси теж були підлітками, які багато мріяли та будували плани на майбутнє.

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На фото можна побачити дивні сукні, божевільні зачіски 80-х і щасливі та, водночас, збентежені усмішки майбутніх зірок. До прикладу, в Еністон тоді ще не було її фірмової ідеальної зачіски. Пітт у ті часи ще зовсім не виглядав еталоном мужності, а Клуні і Макконахі здавалися кумедними підлітками.

Добірку знімків відкрив Бред Пітт із Тонею Вестфален, з якою він зустрічався у старшій школі. На своєму випускному балу він тоді забрав додому нагороду "найстильнішого хлопця" випускного школи Kickapoo High у 1982 році.


Бред Пітт у 1982 році на випускному балу


Меттью Макконахі виглядає щасливим на випускному


Випускний Ліндсі Лохан з її подругами

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Вілл Феррелл кумедно сфотографувався з діадемою на голові у випускний вечір


Тейлор Свіфт у ніжному образі на випускному


Джессіка Альба як завжди усміхнена на випускній вечірці


Дженніфер Еністон з неочікуваною зачіскою на випускному


Геллі Беррі виглядає наче справжня принцеса на випускному вечорі


Джордж Клуні та його приятелька радісно усміхаються у свій випускний


Ну а Ештон Катчер запалює публіку на випускному дійстві


Кортні Кокс з квітами на випускному балу

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Клер Дейнс у витонченому образі усміхається на випускній фотографії


Сандра Буллок кружляє в танці на випускному


Робін Райт виглядає просто неймовірно на фото з випускного балу


Різ Уізерспун виглядає зовсім незвично ще без білявого кольору волосся на випускному


Меріл Стріп з партнером йдуть на випускну вечірку


Бредлі Купер (другий праворуч) в компанії друзів на фото з випускного вечора

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Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
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