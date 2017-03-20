Віра Заходу в мінські домовленості несе ризик конфлікту, – експерт

Захід вірить у спроможність мінських угод подолати кризу на Донбасі, однак Київ не в змозі їх виконати. Це може вилитись у серйозний конфлікт вже восени цього року.

Таку думку в коментарі сайту "24" висловив політичний експерт Ярослав Макітра.

Останні заяви і дії з боку Сполучених Штатів дають підстави говорити, що поки що питання мінських угод є пріоритетними в їхніх позиціях, переконаний експерт.

Водночас на даному етапі якоїсь загрози розміну України по питанню Сирії та інших ми не бачимо. Звучать доволі різкі заяви щодо Криму і так далі. І не схоже, щоб американська дипломатія зараз сильно підігравала Росії. В той же час цього для України – недостатньо,

– зауважив Макітра.

Зрозуміло, що мінські угоди не працюють, наголошує експерт. Україна могла б очікувати більшого втручання Штатів, зокрема – безпосередніх переговорів в рамках урегулювання кризи на Донбасі. Втім, за словами Макітри, зробити якісь висновки на основі озвученого під час візиту Меркель до США – складно. Очевидно, більша частина домовленостей залишилася в закритому форматі.

У середньостроковій перспективі очікувати якихось серйозних зрушень в питанні Донбасу не доводиться, вважає експерт. Захід, в тому числі й Сполучені Штати, намагатиметься "дотиснути" десь Україну, а десь – Росію, щоб мінські угоди були виконані. На Заході все ще сподіваються, що ця угода зможе бути виконана.

Інша справа — в Україні це здійснити практично нереально. Десь цього року, ближче до осені, це зможе призвести до серйозного конфлікту між Заходом і Києвом,

— застеріг Макітра.

Він пояснив: з однієї сторони Україна підписала певні зобов'язання, з іншої – Порошенко, українські влада і держава не в змозі виконати ці підписані документи. Дуже багато питань, як-то проведення виборів, контроль за кордоном, амністія, викличуть збурення в українському суспільстві. І навряд чи українська влада вирішуватиме їх так, як це прописано в мінських угодах.

Нагадаємо, 17 березня Дональд Трамп і Ангела Меркель зробили заяви щодо закінчення війни на Донбасі.