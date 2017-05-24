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Вираз обличчя Папи під час зустрічі з Трампом став новим інтернет-мемом

20:24, сьогодні 6473 Читать новость на русском
Спільне фото Дональда Трампа та Папи Франциска у Ватикані
Спільне фото Дональда Трампа та Папи Франциска у Ватикані / Getty images

Під час зустрічі Дональда Трампа та Папи Римського Франциска у Ватикані в середу, 24 травня, було зроблене спільне фото, на якому понтифік має нещасний вигляд, стоячи поруч з американським президентом.

Фото одразу почали обговорювати у Твіттері, адже "світлина варта тисячі слів" і стане вірусною через сумний вираз обличчя понтифіка, пише Huffington Post.

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Між Трампом і Папою досі існують розбіжності у поглядах з таких питань, як імміграція та зміна клімату, але було б несправедливо сказати, що Франциск виглядав абсолютно нещасним протягом візиту президента США, йдеться у публікації.

До прикладу, інформаційне агенство Reuters помітило, як він "злегка посміхнувся", зустрівши Трампа, але водночас зазначило, що понтифік "був не таким товариським, як під час зустрічей з іншими главами держав".

Дехто із користувачів Твіттера створив колаж з фотографіями зустрічей Барака Обами із Папою та Дональда Трампа із понтифіком, аби продемонструвати разючий емоційний контраст.

Один із користувачів припустив, що Папа Римський Франциск виглядав на зустрічі так, наче "Бог випробовував його".

Заслуговує на увагу і підпис цього фото одного із юзерів: "Трамп у ролі Адама, Іванка, Меланія та Папа – інші актори".

А хтось вважає це "комедією і трагедією".

Зазначимо також, що журналістка американського видання Politico Кандіда Мосс назвала сьогоднішню зустріч Папи Франциска та Дональда Трампа "найдивнішою та найабсурднішою в сучасній історії".

Теги: LifeStyle Політика Дональд Трамп США Папа Римський Ватикан Курйози Соцмережі Франциск
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