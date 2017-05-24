Вираз обличчя Папи під час зустрічі з Трампом став новим інтернет-мемом

Під час зустрічі Дональда Трампа та Папи Римського Франциска у Ватикані в середу, 24 травня, було зроблене спільне фото, на якому понтифік має нещасний вигляд, стоячи поруч з американським президентом.
Фото одразу почали обговорювати у Твіттері, адже "світлина варта тисячі слів" і стане вірусною через сумний вираз обличчя понтифіка, пише Huffington Post.
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Між Трампом і Папою досі існують розбіжності у поглядах з таких питань, як імміграція та зміна клімату, але було б несправедливо сказати, що Франциск виглядав абсолютно нещасним протягом візиту президента США, йдеться у публікації.
До прикладу, інформаційне агенство Reuters помітило, як він "злегка посміхнувся", зустрівши Трампа, але водночас зазначило, що понтифік "був не таким товариським, як під час зустрічей з іншими главами держав".
Дехто із користувачів Твіттера створив колаж з фотографіями зустрічей Барака Обами із Папою та Дональда Трампа із понтифіком, аби продемонструвати разючий емоційний контраст.
Trump & Pope Francis— ?? Charla ?? (@Charla_04) 24 травня 2017 р.
vs
Obama & Pope Francis
Seriously the photos speak for themselves! ???
Trump meeting the Pope at the #Vatican pic.twitter.com/kWWUECwZRa
Один із користувачів припустив, що Папа Римський Франциск виглядав на зустрічі так, наче "Бог випробовував його".
Pope Francis be like "The Lord is testing me." ? #Trump #PopeFrancis pic.twitter.com/Vfen0xqAOs— Mark (@MarklBarroso) 24 травня 2017 р.
Pope's face says it all! ? bet he's wishing he was with anyone other than President Bawbag Trump pic.twitter.com/m2T3OEqWNg— ForeverMorrissey (@Mozgirl71) 24 травня 2017 р.
Заслуговує на увагу і підпис цього фото одного із юзерів: "Трамп у ролі Адама, Іванка, Меланія та Папа – інші актори".
trump is adam, ivanka melania and the pope are the remaining cast members pic.twitter.com/5m3u6zkjB8— Bia ? (@BnazF) 24 травня 2017 р.
The look you have on your face when you meet the Pope with Trump. pic.twitter.com/5k426oLiEY— John Hergt (@natureofthings7) 24 травня 2017 р.
The gift of misery and giddiness. #trump #nooneissafe pic.twitter.com/HfIzGadv45— Gary (@Haloslippindwn) 24 травня 2017 р.
The Pope has met Donald Trump... Think this AP picture just about sums it up pic.twitter.com/0E96npzQJa— Louise Burke (@Louiseontwitr) 24 травня 2017 р.
А хтось вважає це "комедією і трагедією".
comedy and tragedy pic.twitter.com/UJITWv2NFd— Ziwe (@ziwe) 24 травня 2017 р.
Зазначимо також, що журналістка американського видання Politico Кандіда Мосс назвала сьогоднішню зустріч Папи Франциска та Дональда Трампа "найдивнішою та найабсурднішою в сучасній історії".