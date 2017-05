Вираз обличчя Папи під час зустрічі з Трампом став новим інтернет-мемом

Під час зустрічі Дональда Трампа та Папи Римського Франциска у Ватикані в середу, 24 травня, було зроблене спільне фото, на якому понтифік має нещасний вигляд, стоячи поруч з американським президентом.

Фото одразу почали обговорювати у Твіттері, адже "світлина варта тисячі слів" і стане вірусною через сумний вираз обличчя понтифіка, пише Huffington Post.

Між Трампом і Папою досі існують розбіжності у поглядах з таких питань, як імміграція та зміна клімату, але було б несправедливо сказати, що Франциск виглядав абсолютно нещасним протягом візиту президента США, йдеться у публікації.

До прикладу, інформаційне агенство Reuters помітило, як він "злегка посміхнувся", зустрівши Трампа, але водночас зазначило, що понтифік "був не таким товариським, як під час зустрічей з іншими главами держав".

Дехто із користувачів Твіттера створив колаж з фотографіями зустрічей Барака Обами із Папою та Дональда Трампа із понтифіком, аби продемонструвати разючий емоційний контраст.

Trump & Pope Francis

vs

Obama & Pope Francis



Seriously the photos speak for themselves! ???

Trump meeting the Pope at the #Vatican pic.twitter.com/kWWUECwZRa — ?? Charla ?? (@Charla_04) 24 травня 2017 р.

Один із користувачів припустив, що Папа Римський Франциск виглядав на зустрічі так, наче "Бог випробовував його".

Pope's face says it all! ? bet he's wishing he was with anyone other than President Bawbag Trump pic.twitter.com/m2T3OEqWNg — ForeverMorrissey (@Mozgirl71) 24 травня 2017 р.

Заслуговує на увагу і підпис цього фото одного із юзерів: "Трамп у ролі Адама, Іванка, Меланія та Папа – інші актори".

trump is adam, ivanka melania and the pope are the remaining cast members pic.twitter.com/5m3u6zkjB8 — Bia ? (@BnazF) 24 травня 2017 р.

The look you have on your face when you meet the Pope with Trump. pic.twitter.com/5k426oLiEY — John Hergt (@natureofthings7) 24 травня 2017 р.

The Pope has met Donald Trump... Think this AP picture just about sums it up pic.twitter.com/0E96npzQJa — Louise Burke (@Louiseontwitr) 24 травня 2017 р.

А хтось вважає це "комедією і трагедією".

Зазначимо також, що журналістка американського видання Politico Кандіда Мосс назвала сьогоднішню зустріч Папи Франциска та Дональда Трампа "найдивнішою та найабсурднішою в сучасній історії".