Вірменин до Москви віз наркотики у батоні

Прикордонники Харківського загону спільно з представниками фіскальної служби затримали громадянина Вірменії, який прямував потягом до Москви.

За інформацією Держприкордонслужби, серед продуктів він приховав і наркотики.

Під час здійснення прикордонного контролю поїзду сполученням "Кривий Ріг – Москва" на речі одного з пасажирів спрацював службовий собака. В ході перевірки продуктів харчування всередині батону оглядова група виявила близько 2 грамів наркотичної речовини попередньо марихуани,

– розповіли прикордонники.

У підсумку затриманого та наркотики передали представникам Національної поліції.

За цим фактом до поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

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