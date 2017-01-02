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Вірменин до Москви віз наркотики у батоні

11:47, сьогодні 649 Читать новость на русском
Прикордонники спрацювали відмінно
Прикордонники спрацювали відмінно / Соцмережі

Прикордонники Харківського загону спільно з представниками фіскальної служби затримали громадянина Вірменії, який прямував потягом до Москви.

За інформацією Держприкордонслужби, серед продуктів він приховав і наркотики.

Під час здійснення прикордонного контролю поїзду сполученням "Кривий Ріг – Москва" на речі одного з пасажирів спрацював службовий собака. В ході перевірки продуктів харчування всередині батону оглядова група виявила близько 2 грамів наркотичної речовини попередньо марихуани,
– розповіли прикордонники.

Наркотики, хліб, прикордонники

У підсумку затриманого та наркотики передали представникам Національної поліції.

За цим фактом до поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

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Теги: Україна Кримінал Держприкордонслужба Харків Наркотики Державна фіскальна служба Москва Вірменія
Джерело: 24 Канал
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