Вірші про "ДНР" і "українці-окупанти". Харківську викладачку звинувачують у сепаратизмі

Викладачка Харківського національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Владислава Броницька у своїй соцмережі пише вірші про самопроголошені "Л/ДНР" та вважає українців "окупантами".

Про це пише місцеве видання NewsRoom, посилаючись на її соціальну мережу.

Зокрема, викладачка пише вірші про "ополченців Донбасу" та "українську агресію" на Сході.

Крім того, жінка активно поширює фейки терористів.

Наприклад 13 січня на її сторінці з’явились два повідомлення, в яких "укрокарателів" звинувачують в обстрілі Дебальцевого, а та вбивстві і зґвалтуванні дівчини з Красногорівки.

Як переконують журналісти, антиукраїнську позицію Броницька демонструє ще 2014 року. Тоді вона активно брала участь у проросійських мітингах та розказувала російським ЗМІ про "бандерівців у Харкові".

Читайте також: У Хмельницькому дітям пропонують гратись військовою технікою Росії

Також у той період вона писала вірші про "сатанинський Євромайдан" і "нацистський збрід".

В юридичній академії про викладачку-сепаратистку вже знають і зараз вирішують, чи продовжувати з нею трудову угоду.