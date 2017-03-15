Вища рада правосуддя поповнилась двома членами

Новими членами Вищої ради правосуддя стали суддя апеляційного суду Києва Микола Худик та суддя Київського апеляційного господарського суду Віктор Шапран.

За крісла у Вищій раді правосуддя бореться 44 кандидати з усієї України. Після підрахунку голосів на позачерговому з'їзді суддів було обрано двох із шести служителів Феміди. Про це повідомило "УНІАН".

За попередніми даними, 15 березня новообрані судді складуть присягу.

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Нагадаємо, що посада суддів Вищої ради правосуддя є пожиттєвою. Активісти оприлюднили шокуючі досьє кандидатів у ВРП.