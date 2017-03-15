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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Вища рада правосуддя поповнилась двома членами

08:48, сьогодні 43
Судовий процес
Судовий процес / zib.com.ua

Новими членами Вищої ради правосуддя стали суддя апеляційного суду Києва Микола Худик та суддя Київського апеляційного господарського суду Віктор Шапран.

За крісла у Вищій раді правосуддя бореться 44 кандидати з усієї України. Після підрахунку голосів на позачерговому з'їзді суддів було обрано двох із шести служителів Феміди. Про це повідомило "УНІАН".

За попередніми даними, 15 березня новообрані судді складуть присягу.

Читайте також: Активісти розповіли шокуючі подробиці про кандидатів у Вищу раду правосуддя

Нагадаємо, що посада суддів Вищої ради правосуддя є пожиттєвою. Активісти оприлюднили шокуючі досьє кандидатів у ВРП.

Теги: Апеляційний суд Києва Київ Судді Україна
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