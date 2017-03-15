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Вища рада правосуддя поповнилася ще двома учасниками

14:26, сьогодні 85 Читать новость на русском
Суддя Андрій Овсієнко
Суддя Андрій Овсієнко

Позачерговий з’їзд суддів обрав ще двох представників до Вищої ради правосуддя.

Таємним голосуванням було обрано суддю апеляційного суду Одеської області Ігоря Артеменка та суддю апеляційного суду Волинської області Андрія Овсієнка, передає "Інтерфакс-Україна".

До цього з’їзд суддів обрав ще двох членів ВРП – суддю апеляційного суду Києва Миколу Худика і суддю Київського апеляційного господарського суду Віктора Шапрана.

Відтак суддям ще залишилося обрати двох представників до ВРП.

Про те, які одіозні кандидати ще можуть стати членами ВРП – дивіться у розслідуванні програми "Наші гроші. Досудились".

Теги: Україна Судді
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