Вища рада правосуддя вперше дала дозвіл на арешт судді

Вища рада правосуддя задовольнила клопотання Генеральної прокуратури про утримання під вартою судді Суворовського районного суду міста Одеси Костянтина Бобовського.

Питання суддівської недоторканності розглядали депутати у Верховній Раді. Новий закон "Про Вищу раду правосуддя" надав колегії право звільняти суддів з посади, а також давати дозвіл на затримання та арешт, пише "Громадське".

Генпрокуратура підозрює його у вимаганні та бажанні отримання неправомірної вигоди за рахунок учасників справи, яку він веде, передає кореспондент Громадського.

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Прокуратура просить про запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, оскільки слідство вважає, що він може чинити тиск на свідків і користуватися зв'язками в правоохоронних органах з метою уникнення правосуддя.

Крім того, прокуратура підозрює, що суддя може спотворити або знищити докази по справі і чинити тиск на суддів, на яких перерозподілено справу, в якій Бобовського підозрюють у вчинені неправомірних дій. Також є оперативні данні, що суддя може виїхати за кордон і переховуватися від органів слідства.