Високопосадовець з Чернігівщини загинув у ДТП, – ЗМІ

3 січня на кордоні Чернігівської та Сумської областей внаслідок ДТП загинув голова Бахмацького районної ради Віталій Кочерга.

За інформацією місцевого ресурсу ЧEline, трагедія сталася в Кролевецькому районі сусідньої Сумської області.

Зазначається, що Кочерга був за кермом "Волги".

Також з посиланням на поліцію видання стверджують, що траса в момент аварії була вкрита льодом.

Відтак, машину на швидкості занесло та вона вилетіла в кювет, де вдарилася в дерево.

Правоохоронці додали, що водій загинув на місці.

Місцеві жителі у соцмережах зауважили, що у момент аварії чиновник їхав зі швидкістю 120 кілометрів на годину.

Прес-служба Бахмацької райради розповіла, що прощання з головою відбудеться 5 січня.

Колектив Бахмацької районної ради з глибоким сумом сповіщає про передчасну смерть голови районної ради Віталія Кочерги та висловлює співчуття рідним і близьким покійного,

– йдеться у повідомленні.

До слова, некролог загиблому опублікували і на сайті Чернігівської облради.

На 52-му році трагічно пішов із життя голова Бахмацької районної ради Віталій Анатолійович Кочерга – чуйна людина, досвіченний керівник, який свій життєвий шлях присвятив служінню рідному краю та його громаді,

– заявила прес-служба відомства.

Кочергу обрали головою Бахмацької райради у листопаді 2015 року.

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