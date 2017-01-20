Високопосадовець згадав, що має квартири, щоб не загриміти до тюрми

Заступник начальника Енергетичної митниці Фіскальної служби Андрій Хом’як в електронній декларації згадав, що його дружина володіє не однією квартирою, а чотирма.

Про це йдеться у сюжеті програми "Наші Гроші".

У паперовій декларації за 2015 рік Андрій Хом’як вказав, що володіє тільки гаражем, а його дружина – квартирою в Києві. Жодних авто у власності чи користування самого Хом’яка чи його дружини чиновник не вказував.

Однак в електронній декларації за 2015 рік Хом’як згадав, що його дружина володіє не 1 квартирою, а чотирма: додалися два помешкання у Києві та ще одне в Рівному.

При цьому усі три забуті квартири Холод отримала у подарунок. Тетяна Холод працює нотаріусом, згідно з деклараціями чоловіка у 2015 рік, її дохід склав 193 тисячі гривень

Окрім того, в електронній декларації чиновник згадав, що користується кросовером Kia Sorento, що записаний на його матір Люсію Хом’як.