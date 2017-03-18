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Високопоставлений чиновник, звинувачений в корупції, спробував відкупитись хабарем

09:31, сьогодні 338 Читать новость на русском
Хабар митник сховав у тубусі з-під віскі
Хабар митник сховав у тубусі з-під віскі / Facebook

Тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника Івано-Франківської митниці ДФС, заступник начальника Львівської митниці Володимир Шокало спробував відкупитись хабарем від звинувачень у корупції.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

За даними Луценка, Шокало намагався дати 40 тисяч доларів військовому прокурору, аби добитись закриття провадження щодо корупції.

Шокала звинувачували у отриманні щомісячних хабарів від підлеглих за підвищення по службі, а також від контрабанди, що проходила через кордон.

Митника вже затримали.

За словами глави МВС Арсена Авакова, Шокало, який працював заступником начальника Львівської митниці, перебрався до прикарпатської митниці після того, як у січні затримали одного з керівників Львівської митниці.

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Його подільники були переведені на рівнозначні посади, де вони і продовжили свою злочинну "справу". Схема полягала у налагодженій системі збору коштів від низу до верху, від ницої ланки до керівництва,
– розповів Аваков.

Теги: Україна ГПУ Хабар Державна фіскальна служба Корупція Юрій Луценко Львів Івано-Франківськ Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков
Джерело: 24 Канал
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