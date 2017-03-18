Високопоставлений чиновник, звинувачений в корупції, спробував відкупитись хабарем

Тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника Івано-Франківської митниці ДФС, заступник начальника Львівської митниці Володимир Шокало спробував відкупитись хабарем від звинувачень у корупції.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

За даними Луценка, Шокало намагався дати 40 тисяч доларів військовому прокурору, аби добитись закриття провадження щодо корупції.

Шокала звинувачували у отриманні щомісячних хабарів від підлеглих за підвищення по службі, а також від контрабанди, що проходила через кордон.

Митника вже затримали.

За словами глави МВС Арсена Авакова, Шокало, який працював заступником начальника Львівської митниці, перебрався до прикарпатської митниці після того, як у січні затримали одного з керівників Львівської митниці.

Читайте також: Нищука зобов’язали перевірити підопічних через корупцію

Його подільники були переведені на рівнозначні посади, де вони і продовжили свою злочинну "справу". Схема полягала у налагодженій системі збору коштів від низу до верху, від ницої ланки до керівництва,

– розповів Аваков.